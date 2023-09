Una sala biliardo di Mezzana, in provincia di Prato, è diventata teatro di una sparatoria. Le vittime sono due uomini di origine cinese, di cui non è ancora stata accertata l’identità.

Prato: sparatoria in una sala biliardo, due morti

La sparatoria è avvenuta intorno alle 23 di ieri sera, in un locale da biliardo allestito al primo piano di un capannone in via Fonda di Mezzana, a Prato. Le vittime sono due uomini di circa 40anni di nazionalità cinese, morte per ferite da arma da fuoco alla testa. Sul posto erano presenti altri tre cittadini cinesi, che si sono lanciati dalla finestra in preda al panico. Sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Immediato l’arrivo della squadra mobile, del medico legale, Brunero Begliomini, e del sostituto procuratore della Procura di Prato, Carolina Dini. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è sia quella del duplice omicidio che quella di un omicidio-suicidio. L’autopsia fornirà gli elementi utili a ricostruire la dinamica della sparatoria. Intanto, sono state sequestrate le riprese delle telecamere di sicurezza, installate fuori dal capannone. Si attende, inoltre, di poter interrogare i tre testimoni ricoverati in ospedale in gravi condizioni.