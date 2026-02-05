Violento agguato nella serata ad Arzano, 51enne perde la vita e un giovane rimane ferito: le indagini sulla sparatoria sono in corso.

La tranquillità di Arzano, in provincia di Napoli, è stata sconvolta da un agguato a colpi di pistola che ha provocato la morte di un uomo di 51 anni e il ferimento di un giovane di 25. La sparatoria, avvenuta in piena sera lungo via Sette Re, ha subito mobilitato carabinieri e soccorsi, aprendo le indagini per chiarire dinamica e motivazioni del violento attacco.

Sparatoria ad Arzano: il giovane ferito e le indagini in corso

Come riportato da Rai News, con l’uomo ucciso era presente Antonio Persico, 25 anni, che avrebbe riportato una ferita al braccio destro ed è stato trasportato in ospedale a Giugliano in Campania, dove si troverebbe sotto osservazione ma non in pericolo di vita. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno raccogliendo testimonianze e visionando le registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona per individuare eventuali sospetti.

Sparatoria ad Arzano: chi era il 51enne ucciso a colpi di pistola

Rosario Coppola, 51 anni, è stato ucciso ieri sera ad Arzano, nella provincia di Napoli, in un violento agguato avvenuto lungo via Sette Re intorno alle 22:30. L’uomo è stato raggiunto da cinque colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo di un’auto insieme a un giovane di 25 anni. Nonostante l’intervento immediato del personale del 118, Coppola è deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate in più punti del corpo.

L’autopsia, che sarà disposta dalla Procura nelle prossime ore, chiarirà quale dei proiettili sia stato letale. Al momento, l’autore dell’agguato non è stato individuato, e le forze dell’ordine stanno conducendo serrate indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Parallelamente, le autorità stanno approfondendo la vita della vittima per capire possibili collegamenti o motivi che possano aver portato all’agguato, esaminando se Coppola conoscesse chi ha sparato o se vi siano altre dinamiche criminali dietro l’omicidio.