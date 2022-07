Alexander ha nascosto il figlio in un bidone della spazzatura per salvarlo durante la sparatoria di Chicago.

Una storia che arriva direttamente da Chicago, dove è avvenuta una terribile sparatoria durante il giorno dell’Indipendenza Usa. Alexander ha nascosto suo figlio nel cassonetto della spazzatura, per riuscire a salvarlo.

Sparatoria di Chigago, bimbo nascosto nel cassonetto dal padre per salvarlo

Alexander, testimone della sparatoria avvenuta il 4 luglio ad Highland Park, a Chicago, in Illinois, nella giornata dell’Indipendenza, ha raccontato quello che ha vissuto. “Siamo corsi dietro l’edificio e ho messo mio figlio in un cassonetto della spazzatura. Si è seduto lì con il cane e io sono tornato indietro a cercare il resto della mia famiglia” ha raccontato l’uomo, che ha cercato di salvare suo figlio durante la strage, in cui sono rimaste uccise sei persone e altre decine ferite.

“L’ho lasciato lì con altre persone. Ho cominciato a correre nella speranza di ritrovare il telefono che avevo perso nella bolgia e il resto della mia famiglia” ha raccontato al quotidiano The Guardian.

Le indagini

La parata era iniziata alle 10 del mattino del 4 luglio, ma dopo poco è stata sospesa. I testimoni hanno parlato di centinaia di partecipanti, alcuni insanguinati, che scappavano. La polizia ha fermato Robert Crimo, rapper di 22 anni conosciuto come Awake, che è considerato una persona di interesse, anche se non si sa se sia stato lui a compiere la strage.

Gli agenti lo hanno trovato alla guida di una Hyundai argento 2010, armato. Lo hanno catturato a Lake Forest intorno alle 2, ora italiana. “C’è stato un breve inseguimento…alla fine si è fermato” ha spiegato la polizia.