Sparatoria in Canada, spari a Vancouver: segnalati alcuni feriti

In Canada, nelle vicinanze di Vancouver, è stata segnalata la presenza di diversi colpi di arma da fuoco. Segnalazioni analoghe sono state riportate anche nei pressi della città di Langley Township. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la sparatoria ha provocato il ferimento di diverse persone. In seguito all’evento, le forze dell’ordine hanno arrestato un sospettato e stanno conducendo verifiche per determinare il coinvolgimento del soggetto nel drammatico evento.

Eseguito un fermo: dinamica e ricostruzioni

A quanto si apprende, non si sarebbe verificata soltanto una sparatoria ma più di una. Tutte le sparatorie si sono consumate in prossimità del centro cittadino di Vancouver mentre una sparatoria è stata registrata anche nella vicina Langley Township, secondo quanto riferito dalla polizia locale.

Nel momento in cui le forze dell’ordine sono intervenute, una vasta sezione della 220th Street, ossia la strada principale che attraversa il centro cittadino, è stata chiusa al transito.

Al momento, il soggetto posto in stati di fermo è considerato l’unico responsabile delle sparatorie.