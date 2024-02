Pausini, spari fuori dal concerto

Laura Pausini è in tour per l’Europa. Durante il suo ultimo concerto, avvenuto a Parigi, un uomo ha sparato ben diciassette colpi di pistola presso il secondo ingresso dell’Accor Hotel Arena. Il motivo scatenante sarebbe stato il fatto che al soggetto è stato impedito di entrare allo show in quanto sold out. Per fortuna nessuno è stato ferito ma l’uomo è stato prontamente fermato ed arrestato.

Le parole di Laura Pausini

Dopo l’episodio, Laura Pausini è voluta intervenire personalmente e si è espressa via social. Qui ci ha tenuto a tranquillizzare tutti sulla situazione. La cantante ha spiegato che mentre il concerto si svolgeva, lei e il pubblico presente non si sono accorti di quello che stava accadendo fuori dalla avenue parigina.

Laura Pausini, la sua dichiarazione

Vi riportiamo qui di seguito le parole che Laura Pausini ha affidato ad X: