Spari nella notte a Pietrasanta: proiettile colpisce una casa

È successo lo scorso sabato 11 dicembre 2022 a Pietrasanta (LU): persone che abitano nel quartiere Africa hanno sentito dei colpi d’arma da fuoco e hanno lanciato l’allarme al 112.

Hanno sparato a una finestra

Un proiettile di una pistola calibro 9 è stato ritrovato conficcato nel doppio vetro della finestra di un’abitazione. Negli ultimi tempi, il quartiere Africa è stato spesso luogo di episodi di violenza – non troppo tempo fa, un uomo ha messo sotto con la macchina un altro uomo dopo una lite e, sempre recentemente, due macchine hanno preso fuoco –, ma il colpo di sabato sera al momento sembra essere un episodio del tutto fortuito.

Le indagini della polizia

Non è da escludere che gli spari in aria fossero collegati ai festeggiamenti per la vittoria del Marocco durante i Mondiali in Qatar. Ma non è detto neanche che non possa essersi trattato di un atto doloso. È, tuttavia, certo che il colpo ha raggiunto la finestra da una distanza abbastanza lunga da non riuscire a penetrare il doppio vetro. L’obiettivo delle indagini della polizia è quello di identificare chi sia in possesso di armi da fuoco – e accertare che si tratti di regolari porti d’armi – e capire perché ne abbia fatto uso in strada.