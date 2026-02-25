Home > Esteri > Spari tra pattuglie cubane e motoscafo registrato in Florida: bilancio e tens...

Spari tra pattuglie cubane e motoscafo registrato in Florida: bilancio e tensioni diplomatiche

Il ministero dell'Interno di Cuba comunica che guardie di confine hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con un motoscafo con targa della Florida, causando la morte di quattro persone e il ferimento di sei; l'episodio avviene in un contesto di crescenti tensioni con gli Stati Uniti

Le autorità cubane, tramite il Ministero dell’Interno (MININT), hanno reso noto che una pattuglia di confine è stata coinvolta in uno scontro a fuoco con un motoscafo battente bandiera della Florida. Secondo il comunicato ufficiale, l’imbarcazione straniera avrebbe aperto il fuoco per prima; nel conflitto il comandante della unità cubana ha riportato ferite.

L’episodio è avvenuto nelle acque al largo di Cayo Falcones, nella provincia di Villa Clara.

Un primo bilancio parla di quattro persone morte e sei ferite a bordo del motoscafo. Al momento non sono stati divulgati nomi né informazioni sullo status legale dei passeggeri. Le autorità cubane riferiscono che il comandante ferito è stato preso in carico dal personale medico locale.

Secondo la ricostruzione ufficiale, la pattuglia di superficie – composta da cinque agenti – si era avvicinata all’imbarcazione per procedere all’identificazione, quando sarebbe partita la prima raffica. Le motivazioni che avrebbero spinto i presenti a sparare non sono ancora chiare: le indagini dovranno chiarire se la barca stesse entrando o uscendo dalle acque cubane e quali fossero le sue attività precedenti.

L’avvistamento si è verificato a poche miglia dalla barriera di Cayo Falcones, nel comune di Corralillo. Le squadre di soccorso hanno evacuato i feriti e assicurato assistenza medica d’emergenza; sono stati inoltre recuperati materiali utili alle verifiche tecniche, come frammenti e rilevamenti per l’analisi balistica.

Il MININT ha definito la barca come una “violating speedboat”, sottolineando che l’intervento è stato motivato dalla difesa della sovranità nazionale. Le autorità hanno annunciato l’apertura di un’inchiesta che comprenderà l’esame di tracciati radar, audizioni dei soccorritori e controlli documentali per ricostruire la traiettoria e la natura dell’unità coinvolta.

Il fatto si inserisce in un contesto internazionale già teso: nelle ultime settimane sono state adottate misure e annunci che hanno aggravato le relazioni tra Cuba e Stati Uniti, tanto sul piano politico quanto economico. Washington ha comunicato restrizioni ai flussi finanziari e provvedimenti commerciali ritenuti mirati a interrompere forniture verso l’isola. Da parte sua, L’Avana interpreta queste mosse come parte di una campagna di pressione e ribadisce la necessità di proteggere le proprie acque.

Non si tratta di un episodio isolato: in passato le autorità cubane hanno segnalato altri scontri con imbarcazioni straniere, talvolta con esiti tragici. Tali ricorrenze sollevano questioni complesse sul diritto marittimo, sulla gestione dei flussi migratori e sulle procedure di coordinamento fra Stati costieri. Le operazioni di contrasto mettono in luce il delicato equilibrio tra sicurezza nazionale e tutela dei diritti delle persone coinvolte.

A breve sono attese reazioni ufficiali dagli Stati Uniti e dalle autorità della Florida; finora non sono pervenute dichiarazioni formali. Sul fronte investigativo, gli inquirenti cubani proseguiranno con ricostruzioni tecniche, rilievi balistici e audizioni. A livello diplomatico si prevede un’escalation di richieste di chiarimenti e possibili pressioni: i risultati delle verifiche condurranno probabilmente a confronti tra i governi interessati.

Oltre al tragico bilancio umano, lo scontro potrebbe avere conseguenze pratiche sulle rotte marittime, sulle politiche di controllo delle frontiere e sui rapporti multilaterali nell’area caraibica. Osservatori internazionali, governi della regione e organizzazioni per i diritti umani stanno seguendo la vicenda in attesa di elementi che possano fare chiarezza su quando, come e perché è avvenuto l’incidente.