Spaventosa voragine si apre in strada, inghiottite auto e container: passanti in fuga a Shanghai

Shanghai affronta nuovamente i rischi legati alla subsidenza del suolo: una voragine di oltre 20 metri si è aperta improvvisamente tra Qixin Road e Li’an Road, inghiottendo un tratto di strada nei pressi di un cantiere della nuova linea metropolitana Jiamin. L’episodio mette in luce le fragilità del terreno urbano e i pericoli associati alla rapida espansione edilizia della città.

Subsidenza del suolo e rischi urbani: un problema ricorrente a Shanghai

Shanghai non è nuova a episodi di questo tipo. La subsidenza del suolo, un lento abbassamento del terreno aggravato dall’attività umana, rappresenta una sfida costante per la città. Le cause principali includono lo stress idraulico dovuto all’estrazione eccessiva di acqua dagli acquiferi e lo stress da carico provocato dal peso di grattacieli e grandi edifici. Come dichiarato dal Corpo di Gestione del Traffico, la priorità rimane garantire la sicurezza dei cittadini e il regolare funzionamento dei trasporti urbani.

A Shanghai, tra Qixin Road e Li’an Road, il terreno ha ceduto improvvisamente nei pressi di un cantiere della nuova linea metropolitana Jiamin, generando una voragine di notevole dimensione, larga fino a 20 metri.

Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza mostrano l’asfalto che si piega e sprofonda insieme a detriti, rimorchi e container, mentre l’acqua fuoriusciva dalla superficie sottostante. Fortunatamente, i passanti e i lavoratori del cantiere sono riusciti a mettersi in salvo prima che il crollo diventasse completo, e non si sarebbero registrate vittime.

Le autorità hanno immediatamente chiuso l’area e transennato le strade circostanti, avviando controlli sugli edifici vicini per prevenire ulteriori rischi. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe stato causato da una perdita d’acqua segnalata il giorno precedente nel cantiere, che avrebbe indebolito il terreno sottostante. La dinamica dell’incidente ha suscitato preoccupazione in una città già nota per problemi di subsidenza: come riportato da uno studio pubblicato su Engineering Geology, il fenomeno è legato sia all’estrazione massiccia di acquiferi, che riduce la pressione nei livelli di argilla, sia al peso crescente delle infrastrutture urbane.