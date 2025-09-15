Una strada cittadina è crollata all’improvviso nella giornata di sabato, inghiottendo un camion davanti agli occhi increduli dei passanti. Il cedimento ha aperto una voragine profonda circa 8 metri, trasformando un momento di routine in una scena di puro terrore.

Voragine si apre davanti ai passanti: camion inghiottito precipita per 8 metri

Attimi di grande spavento sabato 13 settembre nel quartiere di Iztapalapa, a Città del Messico, quando una voragine profonda circa 8 metri si è aperta improvvisamente in una strada cittadina, facendo sprofondare un camion per la distribuzione di bibite. L’intero veicolo è rimasto quasi completamente sommerso, con la cabina come unica parte visibile in superficie, mentre i residenti assistevano increduli all’accaduto.

Camion inghiottito precipita per 8 metri: il video choc

Le autorità municipali hanno prontamente isolato l’area e avviato le operazioni di recupero del mezzo pesante. La sindaca Aleida Alavez ha spiegato che, secondo le prime indagini, il crollo potrebbe essere stato provocato da un malfunzionamento del vecchio sistema di drenaggio sotterraneo.

Non si registrano feriti, ma l’episodio ha messo in evidenza le criticità infrastrutturali della zona e ha richiamato l’attenzione sulla necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza delle strade più trafficate di Città del Messico.