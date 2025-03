Drammatico quanto improvviso incidente in un’abitazione di Teramo. A farne le spese è stato un anziano di 75 anni che si trovava in bagno quando improvvisamente il pavimento sotto i suoi piedi ha cominciato a cedere, facendolo precipitate di sotto, in una pozza d’acqua a otto metri di profondità. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale.

Anziano precipita in una voragine nel bagno di casa: incidente a Teramo

L’incidente si è verificato al piano terra di una palazzina ubicata a Teramo, in via Duca d’Aosta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all’improvviso il pavimento nel bagno di casa avrebbe ceduto facendo precipitare il 75enne in una grossa voragine profonda almeno otto metri ed in fondo alla quale era presente una pozza d’acqua. Allertato il 118 sul posto è intervenuta un’ambulanza insieme ai vigili del fuoco che hanno estratto l’anziano dalla voragine per poi affidarlo alle cure dei sanitari.

Il trasporto in ospedale è avvenuto d’urgenza ed ora lo sfortunato protagonista dell’incidente si trova ricoverato a seguito dei traumi riportati. Per riuscire a recuperarlo i pompieri hanno dovuto utilizzare tecniche Speleo Alpino Fluviali per riuscire a calarsi senza rischi nella profonda cavità. Lo hanno a quel punto messo in sicurezza per poi estrarlo dalla grossa voragine. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Teramo ed i Carabinieri allo scopo di effettuare tutti i necessari accertamenti.