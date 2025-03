Francesca Rozza, una donna di 62 anni, è stata arrestata questa mattina intorno alle 5.30 con l’accusa di aver ucciso la madre di 91 anni nel suo appartamento di via Deledda a Riva del Garda. Sarebbe stata lei stessa a chiamare i carabinieri e a confessare il delitto.

Uccide la madre nel sonno, poi chiama i carabinieri e confessa

L’omicidio è avvenuto nell’appartamento della donna, situato al terzo piano di una palazzina in via Grazia Deledda. Secondo le prime indagini, la figlia avrebbe strangolato la madre con il cavo di una lampada. Dopo il delitto, sarebbe stata lei a contattare i carabinieri per denunciare quanto accaduto:

“Ho ucciso la mamma”, ha detto la 62enne chiamando al telefono i carabinieri nella notte.

Secondo le prime indagini, l’omicidio potrebbe essere stato commesso d’impeto, senza premeditazione. La Rozza, che viveva con la madre da circa sette anni, dopo la morte del padre, è la principale indiziata. Questa è la prima ipotesi formulata dai carabinieri, che stanno conducendo le indagini sotto la supervisione della procuratrice generale di Rovereto, Orietta Canova.

Uccide la madre nel sonno, poi chiama i carabinieri e confessa: sotto interrogatorio

Attualmente, la donna è trattenuta in caserma, dove ha già subito un primo interrogatorio. Al momento, le sue dichiarazioni sarebbero state vaghe e frammentarie, e si trova sotto il controllo degli investigatori per chiarire i dettagli del delitto.