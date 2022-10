Spegnimento notturno di Iliad contro il caro energia: cos’è e cosa comporta per gli utenti

Iliad presenta il piano volontario di ottimizzazione energetica ma, specifica: "Nessun impatto negativo per gli utenti"

Per dare il proprio contributo alle sfide di politica energetica di questo momento storico, Iliad presenta oggi il piano volontario di ottimizzazione energetica, specificando che non determinarà nessun impatto negativo per i propri utenti

Il piano volontario di ottimizzazione energetica

Da giorni si inseguivano i rumors sull’intenzione di Iliad di spegnere le reti mobili nelle ore notturne in Italia finalizzata al risparmio energetico. Oggi è arrivata la conferma per mezzo di un comunicato stampa della compagnia francese.

Per dare il proprio contributo alle sfide di politica energetica di questo momento storico, Iliad ha infatti presentato oggi il piano volontario di ottimizzazione energetica: una serie di azioni e impegni per ridurre il peso energetico dell’azienda e, così facendo, contribuire alla messa in sicurezza degli approvvigionamenti per il Paese.

Il piano si declina lungo tre assi: interventi sulle reti; interventi sulle facility e sugli store; interventi sulle community iliad.

Iliad rassicura gli utenti

Ma, ci tiene a specificare, senza determinare nessun impatto negativo per i propri utenti e senza indietreggiare rispetto agli impegni per la transizione presi nel gennaio del 2021(strategia per il clima) . Insomma, nessuna conseguenza pratica per i propri clienti.

Lo switch-off notturno

Tra le varie misure che Iliad Italia ha deciso di porre in essere (es.

riduzione illuminazione esterna uffici) figura appunto una soluzione di switch-off notturno di alcune frequenze sulla rete mobile che consente di ottenere delle riduzioni dal 5 a quasi il 10% del consumo energetico diretto di ogni sito radio coinvolto senza alterare il servizio offerto agli utenti.