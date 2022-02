Iliad vuole acquisire Vodafone Italia, arriva la conferma ufficiale: offerta da 14 miliardi di dollari

Il CEO di Iliad ha confermato l’intenzione della società francese di acquisire Vodafone Italia, presentando un’offerta da 14 miliardi di dollari.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, la società francese Iliad ha intenzione di acquisire Vodafone Italia, presentando un’offerta di 14 miliardi di dollari. La notizia è stata confermata dal CEO della società.

Iliad vuole acquisire Vodafone Italia: offerta da 14 miliardi di dollari

Iliad, società francese guidata da Xavier Niel, ha intenzione di procedere all’acquisizione di Vodafone Italia. La notizia è stata annunciata da Bloomberg nella giornata di lunedì 7 febbraio e successivamente è stata ripresa da Il Sole 24Ore. A questo proposito, il quotidiano economico-politico-finanziario italiano ha riferito che Iliad S.A. avrebbe offerto una cifra pari a 14 miliardi di dollari per rilevare tutte le attività italiane di Vodafone.

L’operazione di acquisizione è stata affidata a due società di consulenza: Lazard e Usb.

Acquisizione Vodafone Italia, la conferma ufficiale del CEO di Iliad

Nel caso in cui l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Iliad andasse buon fine, la società francese diventerebbe il primo operatore telefonico italiano ad avere un market share pari al 36%.

In un primo momento, né Iliad né Vodafone hanno confermato o smentito le voci relative alla possibile transazione in corso. Del resto, nonostante le due società siano in trattativa, non è certo che l’accordo venga effettivamente concluso.

All’inizio del mese di gennaio, tuttavia, ai microfoni de Il Sole 24Ore, il CEO della divisione italiana di Iliad, Benedetto Levi, aveva rivelato di non escludere il verificarsi di possibili ed eventuali acquisizioni per il mercato italiano nel corso del 2022.

Nel tardo pomeriggio di martedì 8 febbraio, infine, contattato da Bloomberg, il CEO di Iliad, Thomas Reynaud, ha dichiarato in via ufficiale: “Iliad ha fatto un’offerta per l’acquisizione di Vodafone Italia”.