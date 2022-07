Il suo padrone Mohammad Hasan Narejo rivendica un record mondiale e lui spopola sui social: è Simba, il capretto con le orecchie più lunghe del mondo

Spopola sui social Simba, il capretto con le orecchie più lunghe del mondo. È diventato una vera star grazie ad una misura da Guiness: 54 centmetri per il “Dumbo che bela”. Già, perché le orecchie lunghissime di Simba evocano davvero quelle immense dell’elefantino protagonista di un magico cartoon Disney, solo che Simba non è un cartone animato, ma un capretto vero.

Simba, il capretto con le orecchie più lunghe del mondo

Grazie alle sue orecchie da record, che misurano 54 centimetri, Simba è diventato un ricercatissimo protagonista di foto social. E il primo a gioire e l’allevatore del Pakistan Mohammad Hasan Narejo. Lo fa ogni volta che gli chiedono di mostrare il suo Simba. Il giovanissimo ovino è nato un mese circa fa ma già sa assumere pose da star. Today spiega che nel Guinness World Records “non esiste una categoria specifica ma il suo allevatore Narejo ne rivendica comunque il record mondiale”.

Deve tenerle sulla schiena come un mantello

Basti pensare solo che le orecchie di Simba sono così lunghe che l’allevatore deve piegarle sulla schiena a mo’ di mantello, altrimenti Simba ci inciamperebbe sopra a cadrebbe. Esattamente come Dunbo, anzi, più di Dumbo, visto che per Simba è stata progettata addirittura un’imbragatura per portare le orecchie al collo.