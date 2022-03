Almeno 30 persone sono morte a causa di un'esplosione avvenuta in una moschea nel Pachistan settentrionale: oltre 50 i feriti.

Tragedia in Pakistan, in particolare nella città di Peshawar, dove in una moschea si è verificata un’esplosione durante la preghiera del venerdì. Secondo fonti ospedaliere, nello scoppio sono morte almeno 30 persone (ma altre fonti alzano il bilancio a 40) e ne sono rimaste ferite altre 56.