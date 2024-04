Il vice ministro della difesa russo è stato arrestato per aver accettato una...

Timur Ivanov, vice ministro della difesa russo, è stato arrestato con l’accusa di aver accettato una tangente.

Vice ministro della difesa russo arrestato

Pende l’accusa di corruzione su Timur Ivanov, vice ministro della difesa russo che avrebbe accettato una tangente.

A riferire la notizia sono stati i media russi, in particolare il comitato investigativo sul suo canale Telegram.

L’agenzia di informazione internazionale, Ria Novosti, ha comunicato che il politico è stato tratto in arresto per aver commesso un reato ai sensi della parte 6 dell’articolo 290 del codice penale, appunto l’accettazione di una somma di denaro, ma cosa è successo esattamente?

Non è chiaro e quelle che abbiamo riportato sono le uniche informazioni trapelate finora, riportate in Italia, in primo luogo da Ansa, che poi è stata ripresa da altri siti.

Oltre al comunicato ufficiale non sappiamo nulla in merito.

Chi è Timur Ivanov, il vice ministro della difesa russo

Dal 2016, Ivanov è viceministro della difesa russo e in precedenza è stato vicegovernatore dell’oblast di Mosca.

Con un passato nelle imprese energetiche e dei combustibili in Russia, il viceministro si occupa ad oggi per lo più del supporto medico alle forze armate della Russia ma è anche responsabile della costruzione e revisione delle strutture del Ministero della difesa russo e delle strutture militari.

Non è chiaro in merito a cosa avrebbe accettato del denaro in maniera illecita e le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda. Di certo ne sapremo di più nei prossimi giorni con nuovi aggiornamenti.