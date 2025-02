Spyware e attivismo: la nuova frontiera della cyberwar

Il contesto dell’attivismo e della sorveglianza

Negli ultimi anni, il mondo dell’attivismo ha subito una trasformazione radicale, non solo per le sfide sociali e politiche che affronta, ma anche per le nuove tecnologie di sorveglianza che mettono a rischio la sicurezza di chi lotta per i diritti umani. L’uso di spyware come quello prodotto dall’azienda israeliana Paragon ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla privacy e alla libertà di espressione. Recentemente, Luca Casarini, noto attivista e fondatore di Mediterranea Saving Humans, è diventato vittima di questo fenomeno, ricevendo un avviso da Meta riguardo a un possibile attacco al suo dispositivo.

Il caso di Luca Casarini

Casarini, che ha dedicato la sua vita alla causa dei migranti e alla lotta contro le ingiustizie sociali, ha espresso la sua indignazione per quanto accaduto. “È incredibile che criminali come Almasri abbiano ricevuto un trattamento di quel tipo e persone come giornalisti e attivisti vengano sottoposte a questo tipo di cyberwar”, ha dichiarato. Questo episodio non è isolato; si stima che circa novanta persone, tra cui giornalisti e attivisti di diversi Paesi, siano state colpite dallo spyware. La situazione solleva interrogativi su chi stia realmente controllando queste tecnologie e su quali siano le implicazioni per la libertà di stampa e di espressione.

Le responsabilità degli Stati e delle aziende

La questione si complica ulteriormente quando si considera il ruolo degli Stati che acquistano software di sorveglianza come quello di Paragon. Nonostante le promesse di limitare l’uso di tali strumenti a scopi legittimi, le evidenze suggeriscono che molti di questi governi non rispettano tali impegni. La denuncia di Casarini ha trovato eco in Parlamento, dove politici come Sandro Ruotolo hanno chiesto chiarimenti al governo italiano riguardo all’uso di questo spyware. “Il governo smentisce di aver spiato giornalisti e attivisti?”, è una delle domande che risuona tra i corridoi del potere.

Le implicazioni per la libertà di espressione

La situazione attuale rappresenta una minaccia diretta alla libertà di espressione e ai diritti civili. L’uso di spyware per monitorare e intimidire attivisti e giornalisti non solo compromette la loro sicurezza, ma crea anche un clima di paura che può dissuadere altri dal parlare. Marco Grimaldi, vicepresidente di AVS alla Camera, ha sottolineato la gravità della situazione, affermando che “intimidiscono, spiano e minacciano chi salva vite”. È fondamentale che la società civile e le istituzioni si uniscano per proteggere i diritti di chi lotta per un mondo migliore, affinché episodi come quello di Casarini non diventino la norma.