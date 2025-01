“Squid Game 2” sta avendo lo stesso fenomenale successo della prima stagione. Durante il settimo episodio però, i fan più attenti, non hanno potuto non notare un clamoroso errore. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Squid Game 2: un clamoroso errore sorprende i fan – il video esclusivo

La seconda stagione della serie tv Netflix, “Squid Game“, sta battendo tutti i record possibili. Pensate che in soli sei giorni ha già ottenuto 68 milioni di visualizzazioni. Nelle ultime ore però è diventato virale un clamoroso errore tecnico, non sfuggito all’occhio attento dei tanti fan. Nel settimo episodio della serie tv sudcoreana, troviamo Seong Gi-hun impegnato, assieme a un gruppo di ribelli, in una violenta rivolta contro i lavoratori della struttura dei Giochi. Nel corso della sparatoria accade però ciò che non ti aspetti, mentre i ribelli cercano di avere la meglio sui guardiani, un cameraman compare brevemente nell’inquadratura, scatenando l’ilarità dei telespettatori. La scena è diventata subito virale, i social, soprattutto TikTok, si sono infatti riempiti di meme e battute. Ma sarà stato davvero un errore?

someone is getting fired from the Squid Games team after one of the cameramen was spotted in the background mid episode 😭😭 pic.twitter.com/iR1rYNc3kX — ryan 🤿 (@scubaryan_) January 6, 2025

Squid Game 2: la teoria dei fan sul clamoroso errore

La comparsa del cameraman durante il settimo episodio della serie tv Netflix “Squid Game 2” è sembrato inizialmente a tutti un grossolano errore tecnico. Per molti però, riflettendoci, sembra davvero strano che il regista non si sia accorto della presenza del membro dello staff e ciò ha generato una teoria: il cameraman sarebbe in realtà un personaggio della serie tv, ovvero un uomo mandato dal Front Man per registrare la rivolta!