Il divieto di avvicinamento e le sue conseguenze

A fine aprile, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che ha confermato il divieto di avvicinamento a 500 metri per Alessandro Basciano nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni. Questa decisione ha avuto un impatto significativo sulla vita del deejay, che ora è costretto a indossare un braccialetto elettronico.

La sentenza ha sollevato interrogativi sulla sua permanenza all’estero, in particolare a Miami, dove si trova da circa un mese per motivi professionali. Basciano ha continuato a pubblicare contenuti sui social, mostrando una vita apparentemente normale, ma la sua assenza dall’Italia solleva dubbi sulla sua volontà di affrontare le accuse che pendono su di lui.

Le accuse di stalking e la testimonianza di Sophie

Le accuse di stalking nei confronti di Basciano sono gravi e sono state amplificate dalla testimonianza di Sophie Codegoni, che ha recentemente parlato della sua esperienza in un lungo monologo durante la trasmissione “Le Iene”. La modella ha descritto la sua relazione con Basciano come un incubo, affermando di essere stata controllata e minacciata. Secondo la Codegoni, la situazione è degenerata al punto da costringerla a denunciare il deejay. Le sue parole hanno messo in luce un aspetto inquietante della loro relazione, evidenziando come le dinamiche di potere possano trasformarsi in comportamenti persecutori.

La difesa di Basciano e le sue dichiarazioni

Nonostante le accuse, Alessandro Basciano si è sempre dichiarato innocente, sostenendo di non aver mai avuto comportamenti persecutori nei confronti di Sophie. Ha affermato che la loro relazione ha avuto risvolti tossici, ma ha anche accusato la Codegoni di aver avuto atteggiamenti non consoni. In un racconto controverso, Basciano ha dichiarato di essere stato vittima di violenze psicologiche e fisiche, citando un episodio in cui sarebbe stato colpito con un caricatore. Tuttavia, la sua versione non ha convinto i giudici, che hanno ritenuto di dover proteggere la presunta vittima, Sophie Codegoni.

Il contesto legale e sociale del caso

Il caso di Basciano e Codegoni non è solo una questione personale, ma si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione contro la violenza di genere e lo stalking. La giustizia italiana sta cercando di affrontare queste problematiche con maggiore serietà, e la sentenza della Cassazione rappresenta un passo importante in questa direzione. Tuttavia, la vicenda solleva interrogativi su come le accuse di stalking vengano gestite e su come le dinamiche relazionali possano influenzare le decisioni legali. La società è chiamata a riflettere su questi temi, per garantire che le vittime ricevano la protezione e il supporto di cui hanno bisogno.