Terna ha illustrato i benefici economici ed ambientali della regola, intanto stanotte tornerà l'ora legale: lancette in avanti di un'ora

Stanotte tornerà l’ora legale e bisognerà spostare le lancette in avanti di un’ora. Alle due di notte di domani, domenica 26 marzo, lo scatto di sessanta minuti che terminerà il prossimo 29 ottobre. Come spiegano i media l’ora legale sarà in vigore da domenica 26 marzo. Esattamente fra poche ore dunque, alle due di notte, sarà necessario spostare le lancette avanti di sessanta minuti.

Stanotte tornerà l’ora legale

Quando tornerà invece l’ora solare? La data è quella del 29 ottobre prossimo. E conviene? Economicamente si: Ansa spiega che “nei sette mesi in cui sarà in vigore l’ora legale l’Italia risparmierà circa 220 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica”. Si parla di “circa 410 milioni di kWh”.

Terna elenca i benefici della regola

Tutto questo senza contare un rilevante beneficio ambientale, quantificabile “nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera”. Ma qual è la fonte di Ansa? Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. E secondo un report della stessa dal dal 2004 al 2022 il nostro Paese “ha risparmiato circa 2 miliardi di euro e 10,9 miliardi di kWh di elettricità”. Insomma, sia da un punto di vista economico che ambientale l’ora legale conviene.