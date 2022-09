Torna in Italia l’ora solare: potrebbe essere davvero l’ultima volta?

Tra il 29 e il 30 ottobre si porterà indietro la lancetta di un'ora. L'ora solare potrebbe tuttavia diventare definitiva. Quali sono le ipotesi.

L’autunno è ufficialmente arrivato e con esso si è tornati a discutere immancabilmente dell’imminente cambio dell’ora. In questa stagione autunnale 2022 il passaggio dall’ora legale all’ora solare è prevista tra sabato 29 e domenica 30 ottobre. Le lancette dell’orologio dovranno essere riportate indietro dalle 3 alle 2 di notte, permettendoci così di dormire un’ora in più.

Il ritorno dell’ora legale, invece è previsto tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023.

Eppure l’impennata dei costi dovuta al caro energia potrebbe portare le istituzioni a discutere di un’eventuale abolizione dell’ora solare della quale si era già parlato in Europa già circa 4 anni fa. La questione dunque è la seguente: le lancette verranno riportate indietro di un’ora per l’ultima volta?

In Italia torna l’ora solare? Facciamo il punto

Era l’estate del 2018 quando circa 5 milioni di cittadini europei vennero chiamati ad esprimersi sul mantenimento o meno del cambio dell’ora. Ad essere favorevoli furono circa il 76% dei votanti. Nonostante la maggioranza schiacciante ottenuta nei diversi Paesi membri dell’Unione non ci fu comunque una risposta univoca. Arrivati a questo punto le cose potrebbero cambiare e le ipotesi in ballo sono diverse.

Cosa accadrà nei prossimi mesi?

Non appare al momento chiaro se un’eventuale decisione nel merito possa riguardare tutta o solo in parte l’Unione Europea. A tale proposito – riporta il meteo.it – potrebbe essere alquanto probabile che il vecchio continente venga “suddiviso” in due blocchi: da una parte i Paesi settentrionali nei quali l’ora solare potrebbe rimanere in vigore tutto l’anno, dall’altra invece l’Europa meridionale dove, viceversa, ad essere mantenuta 12 mesi su 12 sarebbe l’ora legale.

Ad ogni modo il nostro Paese, per il momento, non si sarebbe ancora espresso formalmente.