Stanzione Conferma: Il Garante della Privacy Agisce in Autonomia e Protegge i Dati Personali

In un periodo di accese polemiche riguardanti l’operato del Garante della Privacy, il presidente Pasquale Stanzione ha voluto chiarire la posizione della sua autorità. In un’intervista rilasciata al Tg1, Stanzione ha affermato con fermezza: “Nessuna dimissione. Noi operiamo in piena autonomia”. Queste dichiarazioni arrivano in risposta a critiche e sospetti di subalternità a pressioni politiche.

Stanzione ha evidenziato la propria determinazione a mantenere l’indipendenza dell’Autorità Garante, sottolineando che le accuse mosse contro di lui e il suo collegio sono infondati. Ha ribadito che ogni decisione presa è stata sempre guidata dall’applicazione della legge, senza pressioni esterne.

Le polemiche sul Garante e le accuse di politicizzazione

Nonostante le affermazioni di Stanzione, la sua figura è al centro di un acceso dibattito. Critiche severe provengono da vari esponenti politici, tra cui Angelo Bonelli, parlamentare di Avs, che ha definito le parole del presidente come “una presa in giro per il Paese”. Secondo Bonelli, il Garante della Privacy sarebbe diventato un scudo politico per il governo Meloni, anziché mantenere la sua funzione di supervisione e protezione dei diritti dei cittadini.

Bonelli ha espresso preoccupazione per l’incontro avvenuto tra un membro dell’Autorità e Fratelli d’Italia, definendo la situazione come un abuso istituzionale. Ha chiesto insistentemente le dimissioni di Stanzione e dell’intero collegio, sostenendo che non rappresentano più un’autorità indipendente.

La risposta delle opposizioni

Le reazioni delle opposizioni non si sono fatte attendere. Il Movimento 5 Stelle ha descritto l’intervista di Stanzione come un comizio senza domande, in cui non è stata affrontata la questione dei legami tra Ghiglia e i membri del governo. Hanno annunciato la volontà di presentare un’interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai, per sollevare la questione dell’uso improprio del telegiornale come strumento di difesa politica.

La questione dei diritti dei migranti e il ruolo del Garante

In un altro contesto, il governo sta considerando di affidare al Garante della Privacy il monitoraggio delle procedure di frontiera per i richiedenti asilo. Questa proposta, emersa in una riunione al Viminale, ha suscitato ulteriori preoccupazioni riguardo l’indipendenza dell’Autorità. Stanzione ha affermato che il Garante è l’organo competente per garantire i diritti dei migranti, ma le critiche continuano a sottolineare la mancanza di un’autorità nazionale per i diritti umani nel nostro paese.

Mario Serio, uno dei membri del collegio, ha sottolineato che al Garante spetta il compito di vigilare su potenziali violazioni dei diritti dei cittadini stranieri, ma ha anche avvertito che il governo sta cercando di minimizzare l’importanza della detenzione durante le procedure di screening. Questo tentativo, secondo diversi esperti, rappresenta una manipolazione della realtà e potrebbe compromettere ulteriormente la credibilità del Garante.

Pressioni e conflitti di interesse

La Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili ha criticato la proposta del governo, affermando che per monitorare i diritti fondamentali è necessaria un’autorità indipendente e non una soluzione temporanea. La richiesta di una vera Autorità nazionale per i diritti umani è un tema ricorrente, con diverse commissioni delle Nazioni Unite che ne chiedono l’istituzione da decenni, senza che nessun governo abbia mai preso provvedimenti.

La situazione attuale del Garante della Privacy è segnata da un forte dibattito pubblico e politico. Stanzione ha ribadito la sua volontà di mantenere l’autonomia dell’Autorità, mentre le opposizioni e le associazioni civili continuano a richiedere un cambiamento radicale per restituire credibilità a un’istituzione fondamentale per la tutela dei diritti dei cittadini.