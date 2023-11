Startup: BonusX raccoglie 3,2 mln per rivoluzionare scoperta e accesso a bonus pubblici

Startup: BonusX raccoglie 3,2 mln per rivoluzionare scoperta e accesso a bonu...

Startup: BonusX raccoglie 3,2 mln per rivoluzionare scoperta e accesso a bonu...

Roma, 2 nov. (Labitalia) - BonusX, start-up italiana fondata da Giovanni Pizza e Fabrizio Pinci, ha raccolto 3,2 milioni di euro in un round seed per trasformare il modo in cui le persone scoprono e accedono ai bonus pubblici, ai servizi e alle agevolazioni fiscali a cui hanno diritto. Il round di f...