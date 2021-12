Stato di emergenza, il sottosegretario Sileri: “Proroga necessaria contro la quarta ondata”

Per il sottosegretario Sileri è fondamentale prorogare lo stato di emergenza per poter intervenire più rapidamente contro la quarta ondata.

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha definito necessaria la proroga dello stato di emergenza: nonostante in maniera più lenta rispetto agli altri paesi europei, i numeri dei contagi continuano infatti a crescere e ad incidere sugli ospedali.

Sileri sulla proroga dello stato di emergenza

Intervistato dal Corriere della Sera, l’esponente del governo ha dichiarato che l’Italia si trova nel pieno della quarta ondata e che prorogare lo status è dunque fondamentale. “Sta incidendo sull’occupazione dei posti letto degli ospedali, sia nelle terapie intensive sia in quelli di medicina, tanto che lo scorso mese i posti letto delle rianimazioni erano occupati al 4% e ora siamo al 9%“, ha aggiunto.

Data questa situazione, per Sileri lo stato d’emergenza aiuterebbe a ridurre i tempi e ad attivare azioni in forma immediata. Avendo il cosiddetto potere di ordinanza, consente in tutta la filiera della lotta al coronavirus di poter fare l’approvvigionamento, la distribuzione, la logistica e qualunque cosa serva.

Sileri sulla proroga dello stato di emergenza e la variante Omicron

La proroga sarebbe infine utile per valutare l’impatto della variante Omicron, che al momento sta incidendo pochissimo sulla situazione epidemiologica italiana – la nostra quarta ondata risente infatti quasi interamente dell’influsso della mutazione Delta – ma potrebbe non essere così tra qualche mese.