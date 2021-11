L'esecutivo sarebbe intenzionato alla proroga dello stato di emergenza per almeno sei mesi oltre la scadenza attualmente fissata (fine anno).

Secondo indiscrezioni, nelle prossime settimane verrà formalizzata la decisione di rinnovare lo stato di emergenza per almeno altri sei mesi, vale a dire fino all’estate del 2022. Il provvedimento dovrebbe arrivare a ridosso delle festività natalizie e prima dell’attuale scadenza dello status (31 dicembre 2021).

Stato di emergenza: si va verso la proroga

Sono diversi gli esponenti del governo che si sono schierati a favore della proroga dello stato di emergenza, soprattutto considerando l’attuale situazione di aumento dei contagi. Questa dovrebbe giungere nel mese di dicembre insieme ad altri due provvedimenti che il ministro della Salute Speranza si appresta a portare in Consiglio dei Ministri. Si tratta di una norma che prevede l’obbligo di effettuare la terza dose per il personale sanitario e delle Rsa e di un’altra volta a ridurre la validità del green pass per i vaccinati da 12 a 9 mesi.

Se l’esecutivo le approverà, le novità dovrebbero partire da dicembre.