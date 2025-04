Lunedì pomeriggio, a La volta buona, Stefania Orlando ha sorpreso tutti. Sorridente, rilassata. E con una luce diversa negli occhi.

Stefania Orlando ha un nuovo fidanzato? La conduttrice sorprende tutti

Quando Caterina Balivo le ha chiesto se fosse ancora single o se avesse un fidanzato, lei ha risposto senza esitazioni: “No, no. Al momento non mi definisco single”.

Un momento spontaneo, senza preavviso. Una semplice risposta che ha catturato l’attenzione, lasciando spazio a nuove curiosità.

Una frase semplice. Ma che ha avuto l’effetto di una piccola scossa . Anche la padrona di casa è rimasta spiazzata, “Questa è una notizia…”, ha detto, con quella tipica espressione da sorpresa vera.

E sì, è davvero una notizia. Perché Stefania Orlando, reduce da una storia finita non troppo tempo fa con Marco Zechini, sembra aver ritrovato una nuova serenità. Ma guai a parlare di storia d’amore in senso stretto. Lei frena. Con calma, senza fretta: “Ho una frequentazione. Direi ‘lavori in corso’. Sono molto felice di aver incontrato questa persona. Stiamo vedendo come va”.

Un passo alla volta. Anche perché, come ha confessato lei stessa, è una fase delicata. E non ha nessuna voglia di correre: “Voglio andare un po’ con i piedi di piombo. Non voglio illudermi e non voglio illudere, però questa è una fase della mia vita in cui sono molto felice”.

Stefania Orlando fidanzato: “Non mi definisco single”, la nuova frequentazione è ufficiale

In studio, l’aria è cambiata. Applausi, sorrisi, un entusiasmo sincero. E Caterina ne approfitta per scavare un po’ di più. “Hai mai avuto il timore che qualcuno si avvicinasse a te solo per interesse?” Stefania non si tira indietro: “Ogni tanto viene da pensare una cosa del genere. Io credo comunque che te ne accorgi se uno sta insieme a te per visibilità, anche se ci vuole del tempo”.

Frase schietta, onesta. Di quelle che non cercano l’effetto, ma dicono tanto.

Poi, l’inevitabile curiosità: “È un uomo famoso?”

“No. Non è famoso.”

E lì cala un silenzio quasi divertito. Come quando tutti aspettano un nome ma non arriva. E forse è giusto così. Perché questa volta Stefania vuole tenersi le cose strette. Provarci davvero. Senza pressioni.

Magari, più avanti, saranno loro stessi a uscire allo scoperto. Per ora, si gode questo inizio. Con cautela, ma anche con un sorriso che — a chi la segue da tempo — mancava da un po’.