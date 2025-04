Sabrina Impacciatore, ospite della prima puntata di Belve 2025, si è raccontata con una sincerità disarmante. Tra risate, ricordi stranianti e verità difficili da ammettere. Davanti a Francesca Fagnani, niente è sembrato troppo scomodo.

Sabrina Impacciatore, ospite della prima puntata di Belve 2025

Attrice, romana, spirito libero. Sabrina Impacciatore si è seduta sulla poltrona di Belve senza protezioni, rispondendo a ogni domanda.

Anche quelle che – a occhio – avrebbero fatto sudare chiunque. Sul tema droghe, per esempio, la risposta è stata secca: «Ne ho provate tantissime. Le più affascinanti? Quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto».

Francesca insiste. Dove? Quando? Sabrina sorride, poi spiega: «In Thailandia. Quindi erano serie». E giù il racconto. Nove ore di trip, impossibili da raccontare tutte. Ma un’immagine resta: Jim Morrison su un galeone di pirati. Che scende, cammina sulle acque. E la chiama “Pam”.

«Per un paio d’anni sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim Morrison», ammette, quasi divertita.

Le domande di Fagnani non si fermano. Cocaina? «Saltuariamente. Alle feste. Ma tanto tempo fa». Canne? «Non posso farmi le canne. Svengo subito». Un’intervista che sembra quasi una chiacchierata tra amici, tra una risata amara e una confessione sussurrata.

Sabrina Impacciatore a Belve 2025: il racconto più intimo