Stefania Orlando ha un nuovo amore dopo Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando ha trovato un nuovo amore dopo Simone Gianlorenzi. La conduttrice ha alle spalle due matrimoni, uno con l’attore Andrea Roncato e uno con il musicista Simone Gianlorenzi. I due si sono separati nel 2022, dopo una lunga storia d’amore. Dallo scorso anno si è diffusa un’indiscrezione di un presunto nuovo amore per l’ex concorrente del Grande Fratello e ora è arrivata la conferma ufficiale, proprio dalla diretta interessata.

Nuovo amore per Stefania Orlando: chi è il fortunato

Il fortunato in questione è l’avvocato Marco Zechini. I due erano stati visti in atteggiamenti complici lo scorso anno, beccati dal settimanale Nuovo, ma l’ex gieffina aveva parlato di una semplice amicizia, che a quanto pare si è trasformata in amore. “Sto vivendo questa storia giorno per giorno e non nascondo che ci sono tutti i presupposti giusti perché possa andare avanti. Mi auguro che tra noi proceda tutto per il meglio” ha dichiarato Stefania Orlando al settimanale Nuovo, sottolineando che questa volta vuole tenere riservata la sua relazione.

“Marco ha saputo rispettare i miei tempi, corteggiandomi a lungo. Tra le tante qualità che mi hanno fatto innamorare c’è senza dubbio la sua grande pazienza” ha aggiunto.