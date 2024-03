Dopo la separazione avvenuta a maggio 2023 ora, a distanza di quasi un anno, Stefania Orlando ha rivelato di aver ufficialmente firmato le carte del divorzio dall’ex Simone Gianlorenzi, nella trasmissione notturna Storie di donne al bivio.

«Il 4 marzo è stato firmato il mio divorzio da Simone Gianlorenzi. Io e Simone ci siamo amati per oltre quindici anni. Non me lo aspettavo che finisse. Sono entrata nel GF pensando di starci qualche settimana e sono rimasta mesi. Non so se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio. Forse semplicemente anche i grandi amori finiscono ed è saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha più ragion d’essere».