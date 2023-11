Stefania Orlando ha un nuovo amore: di chi si tratta

Dopo la dolorosa fine del suo rapporto con Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando avrebbe finalmente trovato un nuovo amore.

Stefania Orlando: un nuovo amore

C’è un nuovo amore al fianco di Stefania Orlando: secondo i rumors in circolazione, la conduttrice avrebbe trovato la serenità al fianco di un imprenditore romano con un divorzio alle spalle e padre di due figli. I due si frequenterebbero da circa un mese, e lei sarebbe pronta a uscire allo scoperto.

Per la conduttrice si tratterebbe della prima storia importante dopo la dolorosa fine della sua relazione con Simone Gianlorenzi, a cui era stata legata per moltissimi anni.

“È stato un grande amore. Purtroppo anche i grandi amori finiscono. Sono contenta che siamo riusciti a chiudere con armonia, dignità e affetto, senza livori, senza rancori. All’inizio ti senti persa e smarrita, poi assapori un gusto nuovo. La mia nuova vita da single mi piace. Del resto non ho mai avuto paura della solitudine, anzi, anche in coppia ho bisogno di prendermi i miei spazi e i miei tempi”, aveva ammesso all’indomani dalla fine della sua relazione. In tanti si chiedono se uscirà allo scoperto con la nuova fiamma e se questa storia per lei sia destinata a durare.