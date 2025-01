Stasera 20 gennaio è in programma la nuova puntata del Grande Fratello, Stefania Orlando conduttrice ed opinionista in studio dello show condotto da Alfonso Signorini ha smascherato il comportamento che tengono Shaila e Lorenzo due inquilini della casa.

Stefania Orlando: liti frutto di un piano costruito

Stefania Orlando ha deciso di prendere di petto Lorenzo Spolverato e Shaila Gatti, i due concorrenti al centro dell’attenzione di questa edizione del GF, poichè con i loro comportamenti hanno monopolizzato l’interesse del pubblico.

Secondo l’ex conduttrice le loro litigate, con annesse urla, che dopo poco terminano in balli ed abbracci sono frutto di un piano organizzato a tavolino per andare avanti nel gioco e puntare alla vittoria.

Lorenzo non ci sta ed ha replicato alla Orlando: “Dobbiamo sistemare come litigare, stai dacci tempo, abbiamo 28 anni. Ti sembra un copione scritto? L’abbiamo scritto bene allora, molto bene, perché ha funzionato, vediamo domani. Se farei di tutto per vincere? Dipende, di sicuro non sarei mai sleale con nessuno”.

Helena Prestes pronta al ritorno?

In attesa dell’imminente nuova puntata sono partite le indiscrezioni rispetto a quello che il pubblico si potrà aspettare di vedere tra poche ore.

La speranza di molti è che Helena Prestes, eliminata nella scorsa puntata, possa tornare in gioco dato che è previsto il ritorno, nella casa più spiata d’Italia, di numerosi ex concorrenti.

Per soddisfare la curiosità non resta che attendere questa sera alle 21:30 per la diretta su Canale 5.