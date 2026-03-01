Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo 2027: dall'arte della danza alla guida del Festival

Stefano De Martino guiderà Sanremo 2027: un profilo che ripercorre la formazione da ballerino, i traguardi televisivi con Affari Tuoi e gli episodi di vita privata che hanno fatto notizia

Rai ha affidato a Stefano De Martino la conduzione di Sanremo 2027, annunciando il passaggio di testimone in diretta durante la finale dell’ultima edizione del festival. La nomina riconosce la transizione professionale dell’artista dalla danza all’intrattenimento televisivo. De Martino, nato a Torre del Greco nel 1989, ha costruito la propria immagine pubblica combinando tecnica coreografica, capacità sceniche e senso del ritmo, elementi che gli hanno consentito di passare con credibilità dal palco alla macchina da presa.

Le radici nella danza: formazione e prime esperienze

Il passaggio decisivo per la sua crescita artistica arriva con la borsa di studio ottenuta nel 2007 per il Broadway Dance Center di New York, dove approfondisce le tecniche della danza moderna e contemporanea. Durante quel periodo collabora con la coreografa Macia Del Prete nella Oltre Dance Company, esperienze che consolidano la sua base tecnica e lo preparano a opportunità internazionali. Tornato in Italia, la partecipazione a Amici di Maria De Filippi nel 2009 segna un punto di svolta: De Martino vince il titolo di miglior ballerino e ottiene un contratto con il Complexions Contemporary Ballet, che lo porta in tournée in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. Queste esperienze accumulano competenze coreografiche, capacità sceniche e senso del ritmo, elementi che facilitano il successivo passaggio dal palcoscenico alla conduzione televisiva.

Il valore formativo delle tournée

Le tournée all’estero non funzionano soltanto come tappe di carriera. Rappresentano un periodo in cui affinare il mestiere e confrontarsi con linguaggi coreografici differenti. Questo vissuto internazionale agisce come un trampolino artistico, trasferendo nel tempo successivo la disciplina e la capacità di lavorare sotto pressione. Tali elementi risultano riconoscibili nello stile di conduzione.

Alessandro Bianchi, osservatore dei percorsi professionali nel settore, sottolinea che le tournée migliorano il controllo scenico e il ritmo interpretativo. La maggiore esposizione a contesti diversi riduce il margine di errore in prove e dirette, facilitando l’adattamento ai ritmi televisivi. Questa esperienza ha quindi un impatto concreto sulla preparazione per la conduzione televisiva.

Dalla danza alla televisione: l’affermazione come conduttore

Questa esperienza ha quindi un impatto concreto sulla preparazione per la conduzione televisiva. De Martino approda a Rai2 nel 2019 con Stasera tutto è possibile, programma che gli consente di affinare la presenza scenica e il timing comico per sette edizioni. Successivamente, conduce Bar Stella, un esperimento serale pensato per un registro più personale e colloquiale. Nello stesso anno compie il salto a Rai1 alla guida di Affari tuoi, incarico che comporta la responsabilità di rispettare un format storicamente consolidato senza disperdere il pubblico consolidato. La transizione evidenzia la capacità del conduttore di adattare tecniche teatrali e ritmica coreografica alla conduzione televisiva, elemento ritenuto determinante per la continuità di ascolto.

Risultati d’ascolto e conferme

La continuità di pubblico trova conferma nei dati: la conduzione di De Martino su «Affari Tuoi» registra ascolti oltre i sei milioni di spettatori. Il programma mantiene uno share attorno al 30%, segnale di una solida attrattività di pubblico.

Anche nella stagione 25/26 il format si conferma stabile, nonostante la concorrenza diretta di programmi come «La Ruota della Fortuna» di Gerry Scotti. Inoltre, il format si adatta con successo agli speciali di prima serata, come gli appuntamenti legati alla Lotteria Italia, consolidando la presenza del conduttore nella programmazione della rete.

Oltre la tv: teatro, immagine pubblica e vita privata

Parallelamente alla presenza in prima serata, De Martino porta in scena produzioni teatrali come Meglio Stasera – Quasi One Man Show, mescolando danza, canto e ironia e affermandosi come showman poliedrico. La vita privata del conduttore ha contribuito alla sua esposizione mediatica: il legame con Emma Marrone, avviato nel 2009, e il matrimonio con Belen Rodriguez nel 2013 sono stati seguiti con attenzione dalla stampa. Dal matrimonio è nato il figlio Santiago nel 2014; la relazione con Belen si è conclusa definitivamente.

Controversie e inchieste

Dopo la separazione, l’estate ha visto De Martino coinvolto in una vicenda di rilevanza giudiziaria. È stato fotografato più volte con la fidanzata dell’epoca, Caroline Tronelli, e in seguito la coppia è stata al centro della diffusione non autorizzata di un video privato.

Secondo gli atti acquisiti, il filmato sarebbe stato sottratto dal sistema di sorveglianza dell’abitazione di lei e successivamente diffuso online. La Procura di Roma ha avviato un’indagine per accesso abusivo a sistema informatico e per la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.

La vicenda ha sollevato questioni di responsabilità penale e di tutela della privacy, oltre che di sicurezza delle reti domestiche e dei dispositivi connessi. L’indagine resta in corso e gli sviluppi processuali saranno determinanti per accertare ruoli e responsabilità.

La nomina di De Martino a conduttore di Sanremo 2027 sposta l’attenzione su un profilo che ha traslato competenze tecniche della danza in capacità di intrattenimento televisivo. Il percorso professionale combina programmi di prima serata, spettacoli teatrali e una forte esposizione mediatica, con risultati misurabili negli ascolti.

La reazione del pubblico e le scelte della direzione artistica saranno monitorate con attenzione, anche alla luce delle vicende giudiziarie recenti che restano in corso. Secondo Alessandro Bianchi, ex product manager e osservatore del settore, i dati di ascolto e la coerenza editoriale determineranno il successo editoriale del conduttore. Si attendono ora le prime decisioni sul formato e sulla scaletta, elementi che definiranno il profilo della kermesse e gli obiettivi di audience.