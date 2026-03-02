Stefano De Martino alla guida di Sanremo 2027: dal palco dell’Ariston la nuova era

Stefano De Martino è il nuovo volto designato per Sanremo 2027: l’investitura in diretta, le «benedizioni» e la proposta di un percorso che unisce tv, teatro e ricerca storica sul Festival

La finale di Sanremo 2026 ha chiuso la serata con una sorpresa che già proietta il Festival sul prossimo anno: carlo conti, sul palco dell’Ariston, ha annunciato che Stefano De Martino sarà il direttore artistico e conduttore della kermesse nel 2027. L’immagine del passaggio di consegne — un gesto carico di emozione tra due volti noti della televisione — ha catturato subito l’attenzione del pubblico e dei media.

Reazioni e significato del gesto

Quando Conti si è avvicinato a De Martino si è percepita un’ondata di commozione: non un atto formale a sé stante, ma un segnale che molti hanno letto come fiducia e continuità. Il neo-designato ha detto di essere stato colto di sorpresa dall’emozione, spiegando che il gesto gli resterà come punto di riferimento morale e professionale. Per chi lavora nello spettacolo, passaggi così visibili incidono anche su aspettative, immagine e rapporti con sponsor e broadcaster: la nomina di un nuovo direttore artistico muove dinamiche di audience e di comunicazione già nelle ore successive all’annuncio.

Voci dal mondo della cultura e dello showbiz

Tra i commenti, l’ex dirigente del Festival Giancarlo Mazzi ha espresso apprezzamento per la scelta, sottolineando l’esperienza televisiva di De Martino. Nel dibattito pubblico non sono emerse critiche istituzionali di peso, ma la decisione ha comunque riacceso il confronto sui criteri di selezione per incarichi pubblici e sulla politica culturale legata a eventi di tale portata.

Già sul tavolo restano altri nomi e ipotesi di cast: alcune conduttrici e interpreti con esperienza televisiva figurano tra i papabili ospiti o co-conduttori. La dirigenza Rai ha preferito, per il momento, rimandare i dettagli alle procedure interne; i particolari organizzativi e la lista ufficiale dei partecipanti saranno resi noti in una fase successiva.

Chi è Stefano De Martino

Il profilo di De Martino parla di un percorso in crescita: partito da un talent come ballerino, ha saputo trasformarsi in conduttore, inviato e intrattenitore, consolidando la propria presenza televisiva con format popolari e apparizioni in teatro. Questa versatilità è uno dei motivi per cui viene indicato come una candidatura credibile per guidare l’Ariston: sa muoversi su più linguaggi e ha un rapporto consolidato con il pubblico.

L’approccio che dichiara di voler adottare punta a conoscere la storia del Festival per rispettarne la tradizione, pur introducendo elementi contemporanei. Nel frattempo, De Martino continua i suoi impegni televisivi, lavorando anche a momenti coreografici e di spettacolo che mettono insieme musica e intrattenimento dal vivo.

Cosa cambia per la Rai e per il Festival

La scelta della Rai di puntare su un volto giovane e popolare come De Martino sembra indicare l’intento di rinnovare la formula del Festival senza troppi strappi rispetto al passato. La sfida sarà trovare un equilibrio tra patrimonio storico e linguaggi nuovi: dalla selezione degli ospiti alla costruzione del palinsesto, ogni decisione avrà ricadute sull’audience e sull’immagine dell’evento.

I prossimi passi

Nei giorni e nelle settimane a venire saranno ufficializzati i dettagli organizzativi: composizione del cast, linee artistiche e calendario operativo. Finché non arriveranno comunicazioni formali da parte dei dirigenti Rai, molte scelte restano ancora aperte, ma l’annuncio di stasera ha già messo in moto aspettative e discussioni su quello che potrà essere un Sanremo diverso, con una nuova impronta personale del direttore artistico.