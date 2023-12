Stefano De Martino, l'amuleto portafortuna: "Me lo donò Maurizio Costanzo"

Stefano De Martino è stato ospite al podcast “BAGAGLI eMOTIVI”, condotto da Miss Keta e Stephanie Glitter, e per la prima volta ha svelato quale sarebbe il curioso amuleto a lui donato da Maurizio Costanzo.

Stefano De Martino: l’amuleto di Maurizio Costanzo

Stefano De Martino è rapidamente diventato uno dei conduttori più famosi del piccolo schermo italiano e lui stesso ha svelato alcuni retroscena sull’amicizia che lo legava al collego conduttore Maurizio Costanzo, scomparso alcuni mesi fa. L’ex marito di Belen ha mostrato al podcast Bagagli Emotivi, una tartaruga di ceramica che il conduttore gli avrebbe regalato e ha raccontato:

“Quando ti invitava al Maurizio Costanzo Show, prima ti riceveva in ufficio. Si stava in fila perché ‘il dottor Costanzo ti aspettava’. Tu arrivavi da lui e uno per volta ti riceveva e ti diceva: ‘Allora come stai? Che dici? Come va? Che fai? Ah, ho visto quella cosa, bella!’. Sapeva tutto di tutti, guardava tutto quello che faceva ognuno di noi in televisione. Leggeva ogni cosa. Era una persona incredibile, di un’intelligenza rara”, e ancora: “Sulla scrivania aveva questo vassoietto d’argento con dentro tutte le tartarughine, era il suo portafortuna. A tutti gli ospiti diceva: ‘Tieni, questa te la regalo io’. E tu la conservavi. È una cosa a cui tengo molto, la porto sempre dietro. Ci sono molto affezionato”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.