Stefano De Martino, le serate di nascosto in discoteca: il retroscena

Mentre le voci su una sua presunta crisi con Belen Rodriguez sono diventate sempre più insistenti, Stefano De Martino è finito di nuovo nell’occhio del ciclone.

Stefano De Martino: le serate in discoteca

Da settimane Stefano De Martino è al centro del gossip per via della sua presunta crisi con Belen Rodriguez (che starebbe frequentando l’imprenditore Elio Lorenzoni) e per via della sua presunta vicinanza con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Come se non bastasse nelle ultime ore il ballerino è finito al centro del gossip per via delle sue presunte ospitate in discoteca che, secondo i rumor in circolazione, lui non avrebbe mai dimostrato di fare per “proteggere” la sua privacy. Sarà vero? In tanti si chiedono quale sia la verità in merito alla vicenda e se per caso alla base della sua presunta rottura con Belen non vi sia un tradimento.

Stefano De Martino e la showgirl argentina sono tornati insieme per la seconda volta dopo essersi detti dolorosamente addio nel 2020. In tanti tra i fan dei social credevano che stavolta la loro unione fosse destinata a durare, ma al momento entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo in merito alla vicenda. Belen chiarirà come stiano le cose tra lei e suo marito?