Dopo Santiago, avuto da Belen Rodriguez, Stefano De Martino diventerà nuovamente papà? La compagna Caroline Tronelli è quindi incinta? L’ultima indiscrezione.

Stefano De Martino, è amore con Caroline Tronelli

Dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, sono state tante, nel corso degli anni, le indiscrezioni sui presunti flirt di Stefano De Martino.

Ora però sembra proprio che il conduttore abbia trovato quella giusta, ovvero Caroline Tronelli, di cui, in realtà, si sa molto poco. Caroline è figlia di imprenditori napoletani e lei e De Martino si conoscono da tanto tempo, visto che il padre di lei è amico del conduttore. Su Diva e Donna, le immagini delle vacanze in Sardegna, su uno yacht, e con loro proprio il padre di Caroline. Ora ecco l’ultima indiscrezione, la giovane napoletana è incinta?

Stefano De Martino papà bis: Caroline Tronelli è incinta?

Su Diva e Donna si ipotizza che Caroline Tronelli possa essere già incinta e che quindi Stefano De Martino, già padre di Santiago, possa appunto diventare papà bis: “Caroline Tronelli potrebbe già essere in attesa di un figlio. Negli scatti appare splendida, con il suo viso dai lineamenti da bambola e le forme leggermente ammorbidite svelate dal micro bikini.” Per ora è solo un’indiscrezione, che va quindi presa con le pinze però, ricordiamo, che De Martino aveva espresso il desiderio di diventare nuovamente padre, anche se aveva detto che gli sarebbe piaciuto più avanti, quando avrà 42 anni.