Stefano De Martino è stato paparazzato a Miami al concerto di Mahmood con una donna che non è Angela Nasti, con cui nelle scorse settimane si ipotizzava un flirt in corso. Vediamo di saperne di più.

Stefano De Martino, viaggio e concerto con una donna ma non è Angela Nasi: i retroscena

Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile flirt in corso tra Stefano De Martino e Angela Nasti, sorella di Chiara.

Ecco che però ora il conduttore di “Affari Tuoi” è stato paparazzato a Miami per una mini vacanza e per assistere al concerto di Mahmood. Accanto a lui però non c’era Angela Nasti, bensì un’altra donna. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino, chi è la donna con lui a Miami?

Come detto Stefano De Martino è volato negli States per una mini vacanza. Il Settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono in compagnia di una donna, che non è Angela Nasti. Di chi si tratta? Della stilista Gilda D’Ambrosio con la quale il conduttore pare abbia avuto una relazione in passato. Con loro c’erano va detto alcuni amici e, De Martino, ha portato con sé anche il figlio Santiago. Nel 2018 il conduttore di “Affari Tuoi” aveva parlato così di Gilda: “Gilda fa parte della mia vita. Ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità”.