Stefano D'Orazio, a oltre 5 anni dalla scomparsa la moglie è tornata a parlare del marito defunto in un'intervista, richiedendo se possibile supporto anche degli ex colleghi del gruppo Pooh.

Tiziana Giardoni vedova di Stefano D’Orazio cantante e membro del gruppo musicale Pooh è tornata a parlare dopo diversi anni di assenza dalla ribalta per ricordare il marito scomparso ma anche per lanciare un appello di aiuto per la difficile situazione che sta vivendo a causa della figlia mai riconosciuta.

Quella decisione di non avere figli

Tiziana Giardoni in un’intervista rilasciata al Corriere e riportata da Leggo.it ha parlato della decisione da parte di Stefano di non avere figli.

Quando lo ha saputo racconta la vedova “fu una decisione dura, accettai per amore ma non è stato facile”.

Tuttavia D’Orazio aveva ottimi rapporti con la figlia della sua ex compagna, Lena Bolciati, di nome Silvia. Lei infatti lo considerava a tutti gli effetti un padre nonostante non fosse suo genitore.

Francesca Michelon, la figlia non riconosciuta

In questa vicenda dove Giardoni ha manifestato di non tollerare le accuse rivolte al marito vi è anche la figura di Francesca Michelon, figlia di D’Orazio e mai riconosciuta dal cantante.

Giardoni all’interno dell’intervista ha spiegato come tra i due non vi fosse mai stato del vero affetto – “lei lo trattava come un Bancomat” racconta, per questo motivo è andata per via legali con l’obiettivo di ottenere un risarcimento di 100.000 euro dalla donna.

Il motivo principale di questa richiesta è dettato anche dalla decisione presa appena D’Orazio morì, Michelon pretese di effettuare il test del DNA sul corpo appena deceduto, al fine di confermare che fosse sua figlia, una richiesta che Giardoni ha definito “devastante”.