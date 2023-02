Stop alle auto a benzina e a diesel dal 2035: il via libera del Parlamento europeo

Con 340 voti favorevoli, 279 voti contrari e 21 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva lo stop alle auto a benzina e a diesel.

Stop auto benzina e diesel entro il 2035: il via libera del Parlamento europeo

Nella giornata di martedì 14 febbraio, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la proposta presentata dalla Commissione europea con la quale si rende obbligatoria l’immissione sul mercato dell’Ue di auto a zero emissioni entro il 2035. Entro la data indicata, quindi, verrà introdotto il divieto alla vendita di motori a combustione interna.

Il testo legislativo è passato con 340 voti favorevoli, 279 voti contrari e 21 astensioni.

L’obiettivo della misura dell’iniziativa consiste nel raggiungere una mobilità stradale a zero emissioni entro il 2035.

L’approvazione definitiva è stata raggiunta dopo una trafila legislativa molto lunga: la proposta, infatti, ha incontrato numerose opposizioni.

Le proteste di Salvini e la nuova proposta dell’Ue

Contro lo stop alle auto a benzina e a diesel entro il 2023, ad esempio, si è scagliato il vicepremier Matteo Salvini che ha postato un messaggio su Twitter attaccando Bruxelles.

Scagliandosi contro la decisione presa dall’Eurocamera, Salvini ha tuonato: “Decisione folle e sconcertante, contro le industrie e i lavoratori italiani ed europei, a tutto vantaggio delle imprese e degli interessi cinesi. Ideologia, ignoranza o malafede?”.

Intanto, mentre gli eurodeputati di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno espresso parere contrario in occasione della votazione sulle auto, l’Ue ha deciso di compiere un ulteriore passo in avanti presentando una nuova proposta per i trasporti e l’energia. Bruxelles vuole che anche gli autobus abbiano emissioni zero a partire dal 2030 mentre per i camion ci sarà un taglio del 90% delle CO2 entro il 2040.