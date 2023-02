Treno cisterna deragliato in Ohio, disastro senza precedenti: moria di animali e 32 milioni di persone a rischio

Il “rilascio controllato” di massicce quantità di sostanze chimiche altamente pericolose segnalato dopo che un treno cisterna ha deragliato in Ohio potrebbe aver dato origine a una catastrofe ambientale senza precedenti.

Dopo l’incidente, che si è verificato lo scorso 3 febbraio, le risorse idriche che soddisfano il fabbisogno del 10% della popolazione statunitense (circa 32 milioni di persone) sono state contaminate. A riferirlo è stato il governatore del West Viginia, Jim Justice.

Moria di animali e 32 milioni di persone a rischio

Le sostanze liberate nell’ambiente dall’incidente che si è verificato a East Palestine, in Ohio, hanno contaminato le falde acquifere e si stanno diffondendo nel bacino del fiume Ohio.

È quanto spiegato, nella giornata di lunedì 13 febbraio, dal governatore del West Virginia, Jim Justice.

Nei giorni che hanno seguito la tragedia, si sono moltiplicate a ritmo serrato segnalazioni che denunciavano la presenza di animali selvatici e pesci morti nei paraggi mentre gli abitanti di East Palestine sono stati evacuati e ancora non hanno ricevuto indicazioni su quando potranno fare ritorno nelle rispettive abitazioni.

Tra le sostanze disperse nell’ambiente, oltre al cloruro di vinile, ci sarebbero anche importanti quantitativi di glicole etilenico monobutiletere, etilesil acrilato e isobutilene ossia tutte sostanze esageratamente inquinanti e carcinogene.

Treno cisterna deragliato in Ohio, disastro senza precedenti

Sulla questione, è intervenuto l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (Epa) ha affermato, sempre nella giornata di lunedì 13 febbraio, di non aver individuato “livelli preoccupanti di tossine nell’aria attribuibili all’incidente” ma ha spiegato che “i residenti potrebbero ancora avvertire odori” e ha raccomandato l’ospedalizzazione a chiunque dovesse avvertire sintomi di intossicazione.

Intanto, il governato del West Virginia ha invitato alla calma i cittadini, affermando che l’utility idrica statale ha incrementato i processi di depurazione e ha iniziato ad attingere acqua da un altro corso d’acqua ossia il fiume Guyandotte.

Mentre si tenta ancora di valutare l’impatto del disastro, nel Paese si moltiplicano le polemiche. La popolazione, infatti, condanna non solo l’apparente indifferenza delle autorità nazionali ma anche lo stato della rete ferroviaria degli Stati Uniti.

A questo proposito, è stato segnalato che, solo nel 2022, si sono verificati negli Usa un migliaio di deragliamenti ferroviari a causa dell’usura della rete. Inoltre, è in crescita anche il sabotaggio della rete su cui indaga anche l’FBI con scarsi risultati.

“Questa è una delle emergenze ambientali più letali degli ultimi decenni e nessuno ne parla” ha detto Sophia Kianni, fondatrice di Climate Cardinals. “Il cloruro di vinile non solo è infiammabile, ma è anche cancerogeno per il cervello, i polmoni, il sangue e il fegato. Le autorità hanno deciso di bruciare centinaia di migliaia di litri di questa sostanza chimica dopo il deragliamento di un treno ad East Palestine, in Ohio. Su questo treno c’erano quasi 1 milione di chili di cloruro di vinile. Ora l’EPA ha confermato che è entrato nel bacino del fiume Ohio, dove vivono 25 milioni di persone. Non sono stati segnalati feriti, ma molti si stanno lamentando dell’odore di cloro e del fumo nell’aria, oltre ad aver presentato sintomi come il mal di testa”, ha detto.