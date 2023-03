Stop auto benzina e diesel, al via il vertice dei paesi scettici

I paesi scettici sulle proposte legislative dell’Unione Europea per il settore dell’automotive, si sono riuniti a Strasburgo. Intanto, per mezzo della sua portavoce, l’UE “è pronta a dare chiarimenti”.

Il vertice di Strasburgo

Ha preso il via a Strasburgo il vertice della coalizione di Paesi scettici nei confronti delle proposte legislative dell’Unione Europea per il settore dell’automotive (ovvero l’insieme delle imprese coinvolte nella produzione di autoveicoli),

Indetto dal titolare dei Trasporti della Repubblica Ceca, Martin Kupka, il summit vedrà anche la partecipazione dell’Italia, rappresentata dal vicepremier Matteo Salvini, che chiede “buon senso per tutelare i posti di lavoro e la filiera dell’automotive “

La Commissione Europea non parteciperà

I nuovi standard Euro 7 e l’accordo sulla cessazione della vendita di auto a benzina e diesel entro il 2035 saranno dunque al centro del dibattito dell’incontro, al quale non parteciperà la Commissione Europea.

La dichiarazione della portavoce Ue

Su questi l’Unione Europea “è pronta a dare chiarimenti alle preoccupazioni espresse dai Paesi membri, con i quali siamo impegnati in una collaborazione stretta e costruttiva per trovare la soluzione”. Lo ha affermato Dana Spinant, durante il briefing con la stampa. La portavoce UE ha però specificato che è ancora prematuro esprimersi sulle opzioni che Bruxelles può mettere sul tavolo. Anche per questo motivo, la Commissione non ha partecipato alla riunione di Strasburgo.