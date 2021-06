Stop mascherine all’aperto, oggi la riunione del Cts: quando ci sarà l’addio all’obbligo

Il Comitato tecnico-scientifico (Cts) dovrebbe fornire oggi un parere sullo stop all'obbligo di indossare le mascherine all'aperto.

Dopo la richiesta di un parere avanzata dal ministro della Salute Roberto Speranza, oggi il Cts dovrebbe esprimersi sull’addio all’obbigo di indossare le mascherine all’aperto. Dopo aver sentito gli esperti, il governo indicherà una data attraverso l’emanazione di un decreto oppure un’ordinanza del ministro della Salute Speranza.

Stop mascherine all’aperto: oggi la riunione del Cts

Le ipotesi sono che l’obbligo decada già da lunedì 28 giugno, data in cui tutta l’Italia sarà in zona bianca, oppure che si propenda per aspettare la settimana successiva (5 luglio) e valutare i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità Intanto già da oggi, 21 giugno, in Alto Adige non sarà più obbligatorio indossare le mascherine negli spazi esterni: l’obbligo varrà soltanto al chiuso oppure nei contesti all’aperto in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale.

Stop mascherine all’aperto, oggi la riunione del Cts su richiesta di Draghi

Già durante una conferenza stampa dei giorni precedenti il capo del governo aveva sottolineato che molti Paesi hanno già detto addio al dispositivo di protezione tranne che nei luoghi al chiuso. Tra questi non solo Israele, che vanta di una campagna vaccinale accelerata, ma anche Francia e Spagna. Anche il leader della Lega Matteo Salvini aveva sottolineato la necessità di abolire l’obbligo all’esterno in un vertice con lo stesso Draghi.