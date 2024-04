Strage Brescia: Toffaloni a processo per piazza della Loggia, udienza 30 maggio

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - Marco Toffaloni, ritenuto uno degli esecutori materiali dell'attentato in piazza della Loggia a Brescia (insieme a Roberto Zorzi), è stato rinviato a giudizio a 50 anni dalla strage, del 28 maggio 1974, in cui persero la vita otto persone e ne rimasero ferit...

Milano, 22 apr. (Adnkronos) – Marco Toffaloni, ritenuto uno degli esecutori materiali dell'attentato in piazza della Loggia a Brescia (insieme a Roberto Zorzi), è stato rinviato a giudizio a 50 anni dalla strage, del 28 maggio 1974, in cui persero la vita otto persone e ne rimasero ferite oltre cento. Veronese, 16 anni all'epoca dei fatti, sarà giudicato dal tribunale per i Minorenni di Brescia con la prima udienza fissata per il prossimo 30 maggio.

Si tratta del terzo rinvio a giudizio, dopo i primi due annullati per difetto di domiciliazione e mancato contraddittorio. Toffaloni, all'epoca gravitante nell’ordine della formazione di destra eversiva Ordine nuovo (come Zorzi), sarebbe ritratto in una fotografia scattata in piazza della Loggia subito dopo la strage. Per Zorzi, allora maggiorenne, il processo è già in corso davanti alla corte d'Assise di Brescia. Entrambi sono da anni residenti all'estero: Toffaloni in Svizzera, Zorzi negli Stati Uniti.