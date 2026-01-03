Identificati 6 corpi, il Ministro ha fatto sapere che se vi saranno vittime italiane è pronto un volo di Stato, proseguono le ricerche dei dispersi e le indagini atte a scoprire le cause del devastante rogo.

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani si è recato nella giornata di ieri, 2 gennaio sul luogo dell’incendio che durante la notte di capodanno ha portato alla morte di oltre 47 persone e causato 119 feriti, Tajani presenti per mostrare vicinanza alle famiglie colpite e l’aiuto che il popolo italiano sta fornendo alla tragedia.

Indagini per incendio e omicidio colposo

Stanno proseguendo le indagini relative all’incendio che nella notte di capodanno ha devastato il locale “Les Constellation” a Crans-Montana e causato la morte di 47 giovanissimi oltre a 119 feriti.

Come riporta La Repubblica sono stati inoltre ascoltati i titolari del locale che ipotizzano che l’innesco del rogo sia stato causato da candele o dagli accendini posti sopra le bottiglie di champagne.

I coniugi Moretti, proprietari del locale dal 2015 hanno aperto l’indagine e annunciano di essere sotto shock non riuscendo più a mangiare e a dormire da quando è avvenuta la tragedia.

Tajani: “i sei corpi identificati non sono italiani”

Tajani presente a Crans-Montana ha annunciato al TG2, come riportato da Ansa.it che sono già stati identificati sei corpi e non si tratta di cittadini italiani.

“Nel caso vi siano vittime italiane organizzeremo un volo di Stato con un C130 però aspettiamo conferme”. Così ha concluso il proprio intervento il Ministro degli Esteri.

Ciò fa presupporre che nella giornata di oggi vi possa essere l’identificazione dei corpi delle vittime.