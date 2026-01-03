Strage a Crans-Montana, Giovanni Tamburi tra le vittime: “C’è il riscontro del Dna”

Stando agli aggiornamenti più recenti diffusi dal TG1 della sera, tra le vittime figurerebbe anche Giovanni Tamburi. Si sono purtroppo spente le ultime speranze per il sedicenne bolognese scomparso durante la tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Dopo due giorni e mezzo di dolorosa attesa, il ragazzo è stato identificato tra i deceduti: “C’è il riscontro del Dna”, ha confermato un familiare.

Giovanni si trovava in Svizzera con il padre e la compagna di quest’ultimo, e aveva deciso di trascorrere la notte di Capodanno al bar Le Constellation insieme ad alcuni amici. Il suo cellulare era scarico, rendendo impossibili i contatti dopo lo scoppio dell’incendio. Un amico aveva raccontato che Giovanni era alle sue spalle durante la fuga dal locale in fiamme e, subito dopo, non lo aveva più visto. Purtroppo, la vicenda si è conclusa nel modo più doloroso.