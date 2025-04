Il dramma della centrale di Bargi

La strage della centrale idroelettrica di Bargi, avvenuta un anno fa, ha lasciato un segno indelebile nella comunità dell’Appennino bolognese. Questo tragico evento ha portato alla morte di diverse persone, scatenando un’ondata di dolore e indignazione tra i familiari delle vittime e i cittadini. L’assessore al lavoro dell’Emilia-Romagna, Giovanni Paglia, ha recentemente sottolineato l’importanza di accelerare le indagini, affermando che le famiglie colpite hanno diritto a una giustizia rapida e concreta.

Un appello alla sicurezza

Durante un’assemblea delle Rls di Filctem e Fiom Cgil, tenutasi a Castiglione dei Pepoli, Paglia ha evidenziato la necessità di utilizzare il ricordo della tragedia per promuovere una maggiore sicurezza sul lavoro. “Siamo costretti a ricordare un evento drammatico che ha colpito la nostra comunità”, ha dichiarato, esprimendo la volontà di trasformare il dolore in azioni concrete per prevenire futuri incidenti. La sicurezza dei lavoratori deve diventare una priorità per tutte le istituzioni, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

Il ruolo della comunità

La comunità dell’Appennino bolognese si è unita nel lutto e nella richiesta di giustizia. Le famiglie delle vittime non solo cercano risposte, ma anche un impegno collettivo per garantire che il lavoro non diventi un rischio mortale. La memoria della strage deve servire da monito per tutti, affinché si lavori insieme per creare un ambiente lavorativo più sicuro. Le istituzioni, le organizzazioni sindacali e i cittadini devono collaborare per costruire un futuro in cui la sicurezza sia garantita e rispettata.