Alessandra De Camilli, sopravvissuta alla strage della Marmolada, ha condiviso un messaggio per il marito, Tommaso Carollo, tra le vittime.

Tommaso Carollo ha perso la vita nella strage della Marmolada. La moglie Alessandra De Camilli, che è sopravvissuta al terribile evento, ha condiviso un messaggio in cui ringrazia il marito.

Strage della Marmolada, messaggio di una sopravvissuta al marito: “Viva grazie a te”

Alessandra De Camilli, sopravvissuta alla strage della Marmolada, è ancora ricoverata all’ospedale di Trento. La donna, architetto di 51 anni, originaria di Schio, in provincia di Vicenza, nella tragedia ha perso il marito Tommaso Carollo. Alessandra ha voluto ricordare e ringraziare il marito, con un post su Facebook. “Ora che affiora qualche ricordo e qualche particolare in più, posso ragionevolmente pensare che, se sono viva è, forse, grazie a te. Tutti devono sapere che persona onesta, seria, corretta e altruista fossi.

Con te mi sentivo sempre al sicuro” ha scritto la donna.

Le parole di Alessandra De Camilli

Alessandra De Camilli ha scritto delle parole molto toccanti e piene di amore e gratitudine per il marito, che ha perso la vita nella strage della Marmolada. “Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre” ha scritto ancora, qualche giorno fa, condividendo una foto insieme scattata sulla cima di una montagna. Un amore grande, che non finirà mai.