A seguito della strage di Altavilla Milicia, nella quale Giovanni Barreca, ha tolto la vita alla moglie e a due figli, la madre della donna uccisa è intervenuta in merito alla vicenda e alla condanna della nipote.

«Ho sentito Antonella l’ultima volta domenica 4 febbraio , poi dal lunedì silenzio totale. So che volevano fare questi gruppi di preghiera e io spesso le dicevo che non ero d’accordo che facesse andare a casa persone che non conosceva ».

Inoltre, la donna, ha aggiunto un pensiero in merito alla coppia indagata insieme al genero e alla nipote:

«Questa maledetta coppia ha rovinato la loro famiglia. Giovanni, se non fosse stato manipolato, non credo lo avrebbe fatto. Non era questo padre esemplare, però non gli ha fatto mai mancare nulla. È stato per noi anche come un figlio. Vogliamo che venga fuori tutta la verità. Sono più che convinta che sono loro, perché si sono intrufolati nella loro casa ed è lì che mia figlia ha iniziato ad avere problemi. Le dicevano che non era buona madre e una buona moglie».