Ergastolo definitivo per Gilberto Cavallini, ex terrorista dei Nar coinvolto nella strage di Bologna del 2 agosto 1980

La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna all’ergastolo per Gilberto Cavallini, ex membro dei Nar, nell’ambito del processo legato alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. L’attentato causò la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200.

Strage di Bologna, Cassazione: ergastolo definitivo per Gilberto Cavallini

Gilberto Cavallini, 72 anni, attualmente in regime di semilibertà presso il carcere di Terni, era presente in aula a Roma durante la pronuncia della sentenza, avvenuta nella mattinata del 15 gennaio. I magistrati della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno respinto l’istanza della difesa contro la decisione della Corte d’Assise d’Appello di Bologna, che aveva confermato la pena dell’ergastolo già inflitta in primo grado.

Cavallini, insieme agli ex membri dei Nar già condannati in via definitiva, tra cui Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, è considerato tra i responsabili dell’attentato di 45 anni fa. La strage fu causata da un ordigno nascosto in una valigia che esplose alle 10:25 all’interno della stazione, provocando il crollo dell’ala ovest dell’edificio. L’ex militante di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, è invece in attesa della sentenza definitiva, dopo aver ricevuto due condanne all’ergastolo nei precedenti gradi di giudizio a Bologna.

Il 72enne è imputato per aver ospitato Francesca Mambro, Giuseppe Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini nei giorni che precedettero la strage, per aver falsificato un documento intestato a Flavio Caggiula, che Ciavardini consegnò a Fioravanti, e per aver messo a disposizione un’auto per permettere loro di raggiungere il luogo dell’attentato.

Strage di Bologna, ergastolo per Gilberto Cavallini: i legali

“È una grande emozione avere questo esito giudiziario per una vicenda che ci ha impegnato per dieci anni. L’accusa di concorso in strage per Cavallini diventa definitiva. Una sentenza che rende giustizia ai familiari delle vittime, alla comunità emiliano romagnola e a tutta la Repubblica italiana”, commenta l’avvocato Andrea Speranzoni, uno dei legali dei parenti delle vittime.

L’avvocato di Cavallini, Gabriele Bordoni, come riportato da Repubblica, ha invece affermato che le sentenze di condanna all’ergastolo “sono carenti dal punto di vista motivazionale. Essere sodali non significa aver partecipato a un reato”.