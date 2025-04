Un’anziana vittima di una truffa ben orchestrata

Un caso di truffa ai danni di un’anziana milanese ha scosso la comunità locale, portando alla luce una rete criminale che ha operato con astuzia e inganno. La Polizia di Stato, dopo un’indagine durata oltre un anno, ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare e sette perquisizioni, smantellando un’organizzazione che ha approfittato della vulnerabilità di una donna anziana. La segnalazione è partita da un ufficio postale, dove gli operatori hanno notato prelievi sospetti e cospicui da parte della vittima.

Il ruolo della cartomante e dei complici

Al centro di questa truffa c’era una sedicente cartomante, che ha sfruttato la malattia della figlia per convincere l’anziana a versare ingenti somme di denaro per presunti trattamenti medici. La donna, in preda alla paura e alla preoccupazione, ha ceduto a queste richieste, trasferendo denaro su diversi conti correnti, alcuni dei quali intestati a familiari della cartomante stessa. Questo meccanismo ha permesso ai truffatori di nascondere le loro tracce e di continuare a raggirare la vittima senza destare sospetti.

Le indagini e gli arresti

Grazie all’allerta lanciata da Poste Italiane al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Lombardia”, le forze dell’ordine sono riuscite a intervenire tempestivamente. L’indagine, denominata “Morgana”, ha rivelato l’esistenza di un gruppo criminale composto non solo dalla cartomante, ma anche da due operai edili. Questi ultimi avevano chiesto pagamenti anticipati per lavori di ristrutturazione che non sono mai stati eseguiti. Gli arresti sono stati effettuati a Brindisi e nella provincia di Milano, segnando un importante passo avanti nella lotta contro le truffe ai danni delle persone più vulnerabili.